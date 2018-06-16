فنان شاب يدخل في غيبوبة بسبب مباراة مصر والأوروغواي

أصيب فنان مصري بنزيف في شريان في المخ بسبب مباراة أوروغواي مع #مصر التي أقيمت، الجمعة، في إطار مباريات المجموعة الأولى لمونديال #روسيا، وانتهت بهزيمة المنتخب المصري بهدف في الدقيقة الأخيرة.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الشاب ماهر عصام أصيب بنزيف في المخ مساء الجمعة، وتم نقله على الفور لمستشفى إمبابة العام.

وكشف مصدر مسؤول بالنقابة أن هناك محاولات مضنية يقوم بها وفد من النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، لنقل الفنان إلى مستشفى خاص بعد تدهور حالته الصحية عقب إصابته بنزيف في المخ أدى لدخولة في غيبوبة.

من جانبه، كشف الفنان شريف إدريس أن إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة مصر وأوروغواي في #كأس_العالم.

وكتب شريف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك: "هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة #مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ".

وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال، ماهر عصام الآن في حالة خطرة جدا. ادعوا له من قلوبكم".

يذكر أن الفنان ماهر عصام قد تعرض لحالة مشابهة في أبريل عام 2014، وأصيب حينها بانفجار بشريان بالمخ، وظل في غيبوبة طويلة استمرت أسابيع.

ماهر عصام من مواليد حي إمبابة في #القاهرة عام 1979، وشارك في عدة أفلام ومسلسلات، وأول ظهور له عندما كان طفلا في فيلم النمر والأنثى مع الفنان عادل إمام وآثار الحكيم.