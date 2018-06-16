فيديو صادم.. أطفال مصريون يدخنون الشيشة في مقهى

أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في #مصر لأطفال يدخنون الشيشة في أحد المقاهي بصعيد مصر خلال أول أيام العيد غضباً كبيراً.

وكشف الفيديو وجود أطفال صغار تترواح أعمارهم بين 10 سنوات إلى 15 عاماً يدخنون الشيشة في مقهى، ويقوم أحد العاملين بالمقهى بالحصول على قيمة المشروبات منهم.

وطالب المغردون بضرورة محاسبة والتحقيق مع أصحاب هذه المقاهي وسن تشريعات رادعة لمحاكمتهم ومعاقبتهم قانونيا، خاصة أن وزارة الصحة تصدر تعليمات دورية بمنع تقديم السجائر والشيشة للأطفال.

وطالب المغردون بضرورة توعية أسر هؤلاء الأطفال بخطورة ما يفعله أبناؤهم، وحمايتهم من رفقاء السوء حرصا على صحتهم ومستقبلهم.