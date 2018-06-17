بعد رفع أسعار المحروقات.. زيادة تعرفة الركوب بمصر 20%

أقرت الحكومة المصرية زيادة تعرفة الركوب لسيارات النقل العام والخاص، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%؜ وذلك بعد رفع أسعار المحروقات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله بمحافظي ومسؤولي 27 محافظة، على ضرورة التأكد من تطبيق التعرفة الجديدة للمواصلات، مطالباً بوضع ملصقات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من المحافظين مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق.

وأكد رئيس الوزراء على جميع المحافظين بضرورة الاتفاق على تعرفة موحدة لخطوط السير المشتركة بين محافظاتهم، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة أي مشكلة، والإعلان عن أي مخالفة يتم ضبطها، سواء ممن يحاولون البيع للمنتجات البترولية بأسعار تخالف الأسعار المعلنة، أو أي سائق يخالف التعرفة المعلنة، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق أيضاً على تعرفة محددة لنقل البضائع.

وأعلن مدبولي أنه تم التواصل مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، الذي أكد أن وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بـ"الفيديو كونفرانس" بغرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، مع المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعرفة الركوب لسيارات السيرفيس والتاكسي الجديدة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أنابيب البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعرفة الركوب المحددة.

في سياق متصل، تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات عقب إعلان رفع أسعار المنتجات البترولية.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية رصد أي مناطق تشهد تكدسات أو زحاما بالمحافظات لزيادة حصص المواد البترولية إليها والتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وأكد الوزير استمرار رفع حالة الاستعداد بكافة المحافظات للتعامل مع أية طوارئ أو أحداث خلال أيام عيد الفطر، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين غرفة عمليات الوزارة والمحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين بخصوص تعرفة الركوب أو نقص المنتجات البترولية وسرعة حلها.

وكانت مصر قد قررت، أمس، رفع أسعار المحروقات لثالث مرة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016 في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائياً وتوجيه موارد الدولة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنية التحتية.