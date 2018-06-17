كلمات مؤثرة في وداع ماهر عصام.. "أبو قلب طيب"

خيم حزن كبير على الوسط الفني بعد رحيل الفنان الشاب ماهر عصام، عن عمر يناهز الـ 38 عاماً، إثر إصابته بنزيف حاد في المخ تسبب في دخوله بغيبوبة كاملة.

ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي قدم عدد كبير من زملاء الراحل تعازيهم، وعبروا عن حزنهم لفراقه في توقيت لم يتمكن فيه من الحصول على كامل فرصته من أجل إبراز موهبته، ونهاية مسيرته الفنية مبكراً.

الفنانة نشوى مصطفى تحدثت عن الراحل عبر "فيسبوك" قائلة "كان هيفرح لو قولناله وهو عايش إننا بنحبه.. كان هيفرح لو أخد فرصة تبين موهبته.. دلوقتى هو مش هيعرف مهما قولناله على صفحات الفيسبوك إننا بنحبه وإنه صعبان علينا وإنه ماخدش حقه.. دلوقتى هو عند العدل اللي هيديله حقه اللي ماخدوش في الدنيا.. الله يرحمك.. ماهر عصام ربنا يفرحك بالجنة".

وتوالت التعليقات بعدما عبر أحمد السقا عن حزنه لرحيل ماهر قائلاً "الله يرحمك يا ماهر عصام.. كنت أطيب خلق الله ودايما راضي.. ربنا يسامحك ويرزقك الرحمة والمغفرة".

فيما نشر محمد عادل إمام صورة الراحل وعلق عليها قائلاً "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله.. ماهر عصام"، كما غرد هنيدي معلقاً على صورة الراحل قائلاً "أبو قلب طيب.. البقاء لله ماهر عصام".

وعبر محمد محمود عبد العزيز عن حزنه لما حدث قائلاً "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله.. ادعوا لماهر عصام انه في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا"، كما طالب متابعيه بقراءة الفاتحة والدعاء لوالده وكل من رحلوا.

من جانبها اختارت آيتن عامر صورة خاصة لماهر عصام ونشرتها عبر حسابها على "تويتر" قائلة "اخترت الصورة دي عشان كل ما حد يشوفها ويقرا المكتوب فيها الثواب يروح لماهر عصام.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته وثبته عند السؤال".

فيما دعت النجمة نيكول سابا للراحل قائلة "ماهر عصام ربنا يرحمك ويحسن إليك".