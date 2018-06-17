وفاة فنان مصري أصيب بغيبوبة عقب هزيمة أوروغواي

توفي الفنان المصري الشاب #ماهر_عصام الذي أصيب بنزيف في شريان في المخ بسبب مباراة أوروغواي مع مصر التي أقيمت، الجمعة، في إطار مباريات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، وانتهت بهزيمة الفراعنة.

ولفظ الفنان الشاب أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز ٣٨ عاما متأثرا بإصابته الخطيرة حيث ظل في غيبوبة كاملة حتى فارق الحياة.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن الفنان أصيب، مساء الجمعة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى إمبابة العام، ثم إلى مستشفى آخر شهير بعد تدهور حالته.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الشاب ظهر اليوم الأحد.

وكان الفنان شريف إدريس قد كشف أن إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة #مصر و #أوروغواي في كأس العالم.

موضوع يهمك أصيب فنان مصري بنزيف في شريان في المخ بسبب مباراة أوروغواي مع #مصر التي أقيمت، الجمعة، في إطار مباريات المجموعة الأولى... فنان شاب يدخل في غيبوبة بسبب مباراة مصر والأوروغواي مصر

وكتب شريف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ".

وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال، ماهر عصام الآن في حالة خطرة جدا. ادعوا له من قلوبكم".

يذكر أن الفنان الشاب الراحل قد تعرض لحالة مشابهة في أبريل عام 2014، وأصيب حينها بانفجار بشريان بالمخ، وظل في غيبوبة طويلة استمرت أسابيع.

وماهر عصام من مواليد العام ١٩٧٩، وشارك في عدة أعمال سينمائية كثيرة، وكان أول ظهور له عندما كان طفلا في فيلم "النمر والأنثى" مع الفنان عادل إمام والفنانة آثار الحكيم.