مصر.. إحالة واقعة "أطفال الشيشة" للنيابة وغلق المقهى

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج بجنوب مصر، إحالة واقعة تدخين أطفال للشيشة في أحد المقاهي للنيابة، وغلق المقهى.

وقرر المحافظ، بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، حيث انتقلت إلى المقهى، وقررت إغلاقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المحافظة أن اللجنة توصلت إلى أن مكان ارتكاب الواقعة، هو مقر لمطعم وكافيه يدعى "سيتي الزعيم"، ويقع بشارع المستشار حلمي عبدالآخر، وتبين أنه غير مرخص وتم غلقه أثناء المعاينة، كما تبين وجود أطفال ما دون 12 يقومون بتدخين الشيشة.

وقرر المحافظ عرض أمر الأطفال على اللجنة الفرعية لحماية الطفل بطهطا لاتخاذ اللازم وفقاً لأحكام المادتين 98-99 من قانون حماية الطفل رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008.

وكان فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف وجود أطفال يدخنون الشيشة داخل مقهى بإحدى محافظات الصعيد، قد أثار غضباً كبيراً.

وطالب مستخدمو مواقع التواصل المسؤولين بالتحقيق في الأمر، ومحاسبة أصحاب المقهى وملاكه، وتوعية أسر هؤلاء الأطفال بخطورة ما يفعلونه، وحمايتهم من رفقاء السوء.