ماذا جرى في غرف المنتخب المصري بالفندق الروسي؟

تقدم محامون مصريون ببلاغات عاجلة للنائب العام المصري المستشار، نبيل صادق، ضد اتحاد الكرة المصري للتحقيق مع مسؤوليه، بسبب موافقتهم على زيارة وفد من الفنانين لمعسكر المنتخب المصري قبيل مباراته مع روسيا، مما أدى لتشتيت أذهان اللاعبين وتعرضهم للهزيمة.

وقال عمرو عبدالسلام، أحد المحامين المتقدمين ببلاغات، "للعربية.نت" إنه تقدم ببلاغ ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة المصرية، ورئيس الشركة الراعية للتحقيق في الفوضى التي تسبب بها اتحاد الكرة، وتشتيته لأذهان اللاعبين وفقدانهم التركيز، مضيفاً أن اتحاد الكرة سمح لبعض القنوات الفضائية حصريا بتصوير كواليس إقامة لاعبي المنتخب القومي داخل غرفهم بمقر إقامتهم، في سابقة جديدة وخطيرة لم تحدث من قبل، مما أدى إلى إزعاج لاعبي الفريق وانشغالهم وفقدهم التركيز .



فوضى وأطفال وفنانون وإعلاميون

وكشف المحامي أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل شهد مقر إقامة المنتخب المصري، حالة من الفوضى، وعدم الانضباط، تسببت فيه الشركة الراعية للمنتخب، لقيامها بحجز عدد كبير من غرف الفندق الذي يقيم فيه لاعبو المنتخب المصري، لصالح وفود من الإعلاميين والفنانين والرياضيين والشخصيات العامة، بصحبة أسرهم وأطفالهم، مضيفاً أن بعض هؤلاء الإعلاميين والفنانين قاموا وأطفالهم بدخول غرف اللاعبين لالتقاط الصور التذكارية، مما أفقد لاعبي المنتخب التركيز والهدوء قبل المباراة الثانية مع روسيا.

كما أكد أن هذه الفوضى انعكست على أداء جميع لاعبي المنتخب أثناء المباراة، وأدى لهزيمتهم وتضاؤل فرص صعودهم للدور الثاني، وإصابة الشعب المصري بالغضب والإحباط الشديد.

وطالبت البلاغات المقدمة بسرعة التحقيق واستدعاء مسؤولي اتحاد الكرة والشركة الراعية للاستماع لأقوالهم.