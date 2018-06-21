تفاصيل جديدة بأزمة الفنانين و"نكسة" منتخب مصر

تكشفت تفاصيل جديدة في أزمة سفر الفنانين المصريين إلى روسيا لمؤازرة منتخب الفراعنة قبيل مباراته مع #روسيا، والتي انتهت بهزيمة #مصر وخروجها من الدور الأول لتصفيات كأس العالم.

وأصدرت الشركة الراعية للمنتخب المصري بيانا أوضحت فيه تفاصيل سفر المشجعين ووفد الفنانين في مباراة المنتخب المصري أمام روسيا في بطولة كأس العالم، كاشفة أنها قامت بتسفير عدد كبير من المشجعين لمؤازرة المنتخب المصري، وكان العدد الإجمالي 1350 فردا، وغالبيتهم من المشجعين العاديين ولا يتجاوز نسبة الشخصيات العامة والفنانين بينهم 1%.

وقالت إن وفد الفنانين الذي سافر لروسيا بلغ 10 فنانين فقط، مضيفة أنها المسؤولة عن دعوتهم وتسفيرهم، وليس أي شركات أخرى تابعة للحكومة المصرية، ولم يكن أي منهم متواجداً في أي مكان أقام فيه المنتخب ولاعبوه.

وأضافت "أما غالبية بقية المدعوين فقد كانوا من الفائزين في المسابقات المختلفة لبعض البرامج والمسابقات التي أطلقت لتشجيع المنتخب الوطني، وكذلك الفائزين من عملاء باقي الرعاة والشركات الأخرى، تماما كما فعلت المؤسسات الكبرى".

في سياق متصل، تقدم أحمد حسن عثمان عبد الله عضو لجنة شؤون اللاعبين السابق في اتحاد الكرة ورئيس إحدى محاكم الاستئناف المصرية بشكوى رسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، يطلب فيه تحقيقا عاجلا مع المسؤولين باتحاد الكرة، بسبب هزيمة المنتخب والظروف التي أحاطت باللاعبين قبيل مباراة روسيا وأدت لهزيمتهم، إضافة لمخالفات أخرى أحاطت بسفر البعثة.

وقال لـ"العربية.نت" إن ما فعله أعضاء اتحاد الكرة خاصة قبل السفر وخلال تواجد البعثة في روسيا، أفقد لاعبي المنتخب تركيزهم، وجعلهم يخرجون عن أجواء المباريات وأدى لهزيمتهم وإصابة الشعب المصري بالإحباط.

وكان محامون مصريون قد تقدموا ببلاغات عاجلة للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، ضد اتحاد الكرة المصري للتحقيق مع مسؤوليه، بسبب موافقتهم على زيارة وفد من الفنانين لمعسكر المنتخب المصري قبيل مباراته مع روسيا، ما أدى لتشتيت أذهان اللاعبين وتعرضهم للهزيمة.

وقال عمرو عبدالسلام، أحد المحامين المتقدمين ببلاغات لـ"العربية.نت" إنه تقدم ببلاغ ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة المصرية، ورئيس الشركة الراعية للتحقيق في الفوضى التي تسبب بها اتحاد الكرة، وتشتيته لأذهان اللاعبين وفقدانهم التركيز، مضيفاً أن اتحاد الكرة سمح لبعض القنوات الفضائية حصريا بتصوير كواليس إقامة لاعبي المنتخب القومي داخل غرفهم بمقر إقامتهم، في سابقة جديدة وخطيرة لم تحدث من قبل، ما أدى إلى إزعاج لاعبي الفريق وانشغالهم وفقدهم التركيز.