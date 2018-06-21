جديد "فتاة المول" في مصر.. السجن سنة للمتحرش المنتقم

عادت من جديد قصة فتاة المول التي تحرش بها شاب في أحد المولات التجارية بمنطقة مصر الجديدة، وصفعها بعنف لرفضها ما يفعله في واقعة هزت مصر، ثم عاد وانتقم منها بعد خروجه من السجن وطعنها بسلاح أبيض محاولا قتلها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وإلزامه بالمصروفات.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى في أكتوبر الماضي بلاغاً من مستشفى كليوباترا باستقبال فتاة تدعى سمية عبيد 25 عاماً، والتي عرفت إعلاميا بفتاة المول مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سم.

وبسؤالها أقرت أنه حال تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكوربة، فوجئت بقيام الشاب هاني ا م" 38 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في القضيتين 2679 لسنة 2001 "اغتصاب"، والقضية 12591 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة "تحرش وتعدى على الفتاة نفسها" بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثا إصابتها، وفر هاربا.

وكانت قصة الفتاة هزت المجتمع المصري قبل 3 أعوام، حيث تعاطف معها المصريون، وطالبوا بمحاكمة عاجلة للشاب بعد تداول الفيديو الذي يكشف تحرشه بها وصفعه لها بأحد المولات.

وقضت محكمة مصرية بحبس الشاب لمدة عامين إلا أنه بعد خروجه من السجن عاد وانتقم منها محاولا قتلها ليعود للسجن من جديد وتقضي المحكمة اليوم الخميس بحبسه عاما.