فيديو.. الجيش المصري يصفي 32 داعشيا في سيناء

أعلن الجيش المصري، الخميس، أنه تم القضاء على 32 داعشيا والقبض على 12 آخرين في شمال ووسط سيناء.

وكشف الجيش خلال البيان رقم 24 بشأن العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب سيناء 2018، أن القوات الجوية، تمكنت من تدمير 21 هدفاً بشمال سيناء على مدار الأيام الماضية، وتدمير عربتين محملتين بكمية من الأسلحة والذخائر أثناء محاولتهما اختراق الحدود الغربية.

وأكد الجيش أنه تم اكتشاف وتدمير مخزن ذخائر ومخلفات حروب، وضبط سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي تحمل كميات من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، مشيرا إلى أنه تم القبض على 84 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأضاف الجيش أنه تم اكتشاف وتفكيك وتدمير 15 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف القوات المشاركة في العملية على كافة المحاور، ومداهمة وتدمير 272 وكرا للإرهابيين، وعثر بداخلها على أسلحة وذخائر ومواد إعاشة ومواد تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، كما عثر على عبوات معدة لاستخدامها في العمليات الإرهابية وملابس عسكرية وأدوات وأجهزة اتصال وحواسب آلية.