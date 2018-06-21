مصر.. اللواء عباس حلمي قائدا للقوات الجوية المصرية

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعيين اللواء محمد عباس حلمي قائداً جديداً للقوات الجوية المصرية، خلفاً للفريق يونس المصري، الذي تولى منصب وزير الطيران المدني في حكومة المهندس مصطفى مدبولي.

اللواء محمد عباس حلمي من مواليد 20 يناير 1961، وتخرج فى أبريل 1982 في الكلية الجوية، وتم ترقيته في يناير 2012 لرتبة لواء.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية أن اللواء محمد عباس حلمي، حصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقالت إن القائد الجديد تدرج في القوات الجوية وفي وظائفها المختلفة حتى وصل إلى رئيس أركان القوات الجوية.

وحصل حلمي على نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، بالإضافة إلى ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.