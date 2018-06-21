"فنانو مصر" تخرج عن صمتها: لم نطلب مقابلة اللاعبين

‏أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين #المصريين، بياناً رسمياً حول سفر وفد الفنانين إلى #روسيا لدعم المنتخب المصري، رد فيه على الانتقادات الموجهة للفنانين بعد اتهامهم بالتسبب بهزيمة المنتخب الوطني وخروجه من الدور الأول لتصفيات #كأس_العالم.

وقال زكي في بيانه: "تلقينا دعوة من إحدى القنوات التي ترعى المنتخب، ولم نسافر على حساب الدولة، وفق ما ردد البعض، كنا وفدا كبيرا ضم عددا من الإعلاميين والشخصيات العامة والبرلمانيين، ولم يتجاوز عدد الفنانين في الوفد أكثر من 10".

وأضاف زكي: "لقد فوجئنا بكثير من الادعاءات غير الصحيحة التي تم تداولها على مواقع التواصل، والتي أفادت بزيارتنا للمنتخب الوطني في الملعب أو في مقر إقامتهم".

وأكد زكي متابعاً: "هذا الأمر عار تماماً عن الصحة، لم نذهب، ولم نطلب حتى الذهاب للاعبي المنتخب في أي مكان، ولم نتواجد بالفندق الذي يقيمون فيه، وفوجئنا بتداول صور تم التقاطها في #مطار_القاهرة، على أنها في مقر إقامة اللاعبين".

وأكمل: "لم أجد مبرراً لاختلاق هذا الأمر واستغلاله للهجوم على الفنانين، ومحاولة التقليل من قدرهم والنيل منهم".

وتابع نقيب الفنانين: "من حق فناني مصر التواجد في حدث مهم مثل المونديال لتشجيع المنتخب الوطني، مثلهم مثل أي فئة من جماهير البلاد، كما أن حالة من الاحتفاء التي رافقت وجود أعضاء الوفد المصري من الفنانين وسط مدرجات المشجعين المصريين والعرب طبيعية، وهو أمر معتاد، لكن ليس من المقبول أن يتم تجاوز الخطأ بحق الفنانين على مواقع التواصل واتهامهم بالباطل ودون وجه حق".

وكان محامون مصريون قد تقدموا ببلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق مع مسؤولي اتحاد الكرة، بسبب موافقتهم على زيارة وفد الفنانين لاعبي المنتخب في معسكرهم بروسيا، وإخراجهم من حالة التركيز والهدوء ما أدى لهزيمتهم أمام روسيا وخروجهم من الدور الأول لتصفيات المونديال، بحسب البلاغ.