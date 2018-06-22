البرتغال تبحث إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر

أعلنت البرتغال أنها سترسل فريقا متخصصا إلى مصر لاختيار لاجئين يقيمون فيها، في سبيل منحهم اللجوء ضمن برنامج لإعادة إيواء اللاجئين.

وقالت وزارة الداخلية البرتغالية في بيان، إن فريقا من دائرة الرعايا الأجانب والحدود سيغادر إلى مصر مطلع يوليو المقبل، لإجراء مقابلات مع المرشحين، مشيرة إلى أن البرتغال مستعدة لاستقبال 1010 أشخاص من الآن وحتى العام المقبل.

وردا على ذلك، صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن هذا التعاون المثمر مع البرتغال يأتي في إطار الحوار المؤسسي القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والمساعي التي تبذلها مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توطين عدد من اللاجئين المقيمين في مصر، مضيفا أن ذلك يأتي تأكيدا على مبدأ المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين مختلف الدول في مواجهة أزمة اللاجئين والمهاجرين باعتبارها قضية عالمية.

وأوضح أبوزيد أن المساعي المصرية مع الاتحاد الأوروبي قد أسفرت عن التوصل إلى إطار وبرنامج عام للتعاون، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين الجانبين في ديسمبر 2017، وتضمن التوصية بقيام الدول الأوروبية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر تقديرا للمسؤولية والأعباء التي تتحملها باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها، مشيرا إلى أنه قامت بالفعل كل من بريطانيا وألمانيا والسويد وهولندا بإعادة توطين مئات اللاجئين تنفيذا لهذه التوصيات وتفعيلا لبرنامج التعاون القائم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن البرتغال طرحت مؤخرا في إطار هذا البرنامج إعادة توطين حوالي 400 لاجئ مقيم في مصر خلال عامي 2018 و2019 بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المعنية ومكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في القاهرة.