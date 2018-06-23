بعد شيخ الأزهر.. المواطنة الشيشانية لمحمد صلاح

لبّت بعثة المنتخب الوطني المصري، مساء الجمعة، دعوة الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، على تناول العشاء في القصر الرئاسي، وذلك في ختام إقامتها بمدينة غروزني عاصمة الشيشان، كمقر إقامة وتدريب لها خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم.

وأهدى قاديروف، خلال الحفل، حق المواطنة الشيشانية لنجم المنتخب المصري #محمد_صلاح، ما يعني حصوله على حق المواطنة والإقامة الدائمة له ولأسرته بدولة الشيشان.

وأقيمت احتفالية للمنتخب المصري شهدت فقرات غنائية وترفيهية.

يذكر أن محمد صلاح يعد ثاني مواطن مصري بعد شيخ الأزهر يحصل على حق المواطنة الشيشانية، حيث نال أحمد الطيب في آب/أغسطس 2016، وسام حق المواطنة من الرئيس الشيشاني خلال زيارته إلى العاصمة غروزني.

وكان المنتخب المصري قد خرج من الدور الأول لتصفيات المونديال بعد تعرضه لهزيمتين من أوروغواي وروسيا.