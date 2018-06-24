مصر.. تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، اعتباراً من 14 تموز/يوليو المقبل.

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلاً وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلاً.

وتكافح مصر للقضاء على خطر المتطرفين الذين يتمركزون في شمال شبه جزيرة سيناء، وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، عينت مصر وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.