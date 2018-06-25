شاهد.. لاعب مصري توقع هزيمة الفراعنة بالمونديال

قبل 10 شهور وخلال برنامج على إحدى الفضائيات المصرية، توقع لاعب المنتخب المصري السابق ونجم فريقي الأهلي والزمالك، رضا عبد العال، خسارة الفراعنة لجميع مبارياتهم في المونديال وتذيلهم لجدول المجموعه الأولى.

وفي مقابله له مع برنامج "الحريف" مع الإعلامي، إبراهيم فايق، نهاية أكتوبر الماضي، وعقب وصول الفراعنة للمونديال لأول مرة منذ 28 عاما، راهن عبد العال على خسارة منتخب بلاده لجميع مبارياته في المونديال وتذيله جدول المجموعة، بسبب ما وصفه بعقم الفكر التدريبي للمدير الفني الأرجنتيني للفراعنة هيكتور كوبر.

وقال المذيع للاعب المصري السابق إنه يتوقع صعود المنتخب للأدوار التالية في المونديال، ورد عليه اللاعب مستنكرا ومتعجبا، مؤكدا أن منتخب مصر سيكون حسب تعبيره "حصالة المجموعة"، ولن يتمكن حتى من تحقيق التعادل في أي مباراة.

وطالب الإعلامي إبراهيم فايق بعقد رهان مع رضا عبدالعال، ممسكا بورقة وكتب فيه رهانه وتوقعه صعود المتتخب للأدوار التالية، فيما أكد عبد العال أنه سيطلب مليون جنيه لتأكده من أنه سيكسب الرهان، لكن استقر الطرفان في النهاية على كتابة 100 ألف جنيه كمبلغ للرهان.

ووقع عبدالعال على بياض وطلب من الإعلامي أن يضع المبلغ الذي يريده، واكتفى المذيع بوضع مبلغ 100 ألف جنيه كرهان ووقع الاثنان على ذلك.

وفور انتهاء مباريات المجموعة الأولى وخسارة الفراعنة لمبارياتهم الثلاث في المونديال، طالب المصريون الإعلامي المصري بسداد مبلغ الرهان لرضا عبد العال، وكتب الإعلامي المصري الاثنين على صفحته على تويتر يقول "كابتن رضا عبد العال أنت صح ..ملعون أبو الطموح".

رضا عبد العال هو أحد أبرز لاعبي مصر في التسعينيات، لعب في صفوف نادي الزمالك قادما له من فريق النيل للأدوية وحصل مع القلعة البيضاء على عدة بطولات، قبل أن ينتقل للأهلي في صفقة تاريخية ليحقق معه بطولات أخرى.

وأعلن عبد العال في كافة تصريحاته ومقابلاته الإعلامية عدم قناعته بالمدير الفني الأرجنتيني للمنتخب هيكتور كوبر، مؤكدا أن طريقه لعبة وخططه الكروية لا تلائم المنتخب المصري ولن تحقق له النتائج المرجوة.