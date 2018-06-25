كبد وأعضاء بشرية في قمامة بمصر.. رعب وتحقيق

شهدت مدينة السويس شمال شرق مصر واقعة مرعبة أثارت الفزع لدى السكان. فقد عثر عمال النظافة على مخلفات طبية داخل صناديق القمامة، إلا أنهم فوجئوا بعد فتحها بوجود كبد بشري، وبقايا أحشاء بشرية، وأعضاء بمخلفات طبية خاصة بأحد المستشفيات.

وقال "محمود . ح" أحد عمال النظافة الذين شهدوا الواقعة لـ"العربية.نت": "إنهم عثروا على تلك الأعضاء البشرية خلال قيامهم بجمع القمامة في قرية الشهيد حمدي سرور التابعة لحي الجناين بالسويس، وعلى الفور أبلغوا قياداتهم للتعامل معها وإبلاغ السلطات، ومعرفة سبب وجود تلك الأعضاء البشرية"، مضيفاً أنه قام بذلك وزملاؤه خشية أن يكون ذلك المستشفى يقوم بعمليات اتجار بالأعضاء البشرية أو عمليات إجهاض.

إلى ذلك وفور إبلاغها، انتقلت أجهزة الأمن إلى الموقع، وتم ضبط المخلفات وإحالتها لمديرية الشؤون الصحية وفرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، للتحقيق وتبيان الحقيقة، فيما بدأت أجهزة الأمن جمع تحرياتها لمعرفة مصدر هذه المخلفات.

وأثارت الواقعة الرعب لدى مواطني السويس الذين طالبوا بسرعة التحقيق، وتحديد هوية المستشفى الذي يلقي هذه المخلفات، ومحاسبة مسؤوليها، ومعرفة سبب وجود هذه الأعضاء البشرية في صناديق القمامة.