اتحاد الكرة المصري يقرر رحيل كوبر عن تدريب المنتخب

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لجهاز المنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر مع نهاية عقده، الثلاثاء، مع وصول بعثة "المنتخب" إلى القاهرة في أعقاب المشاركة بكأس العالم.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، مساء الثلاثاء: "عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا فور عودة بعثة المنتخب الوطني إلى البلاد، إثر خروجها من الدور الأول لبطولة كأس العالم".

وتابع البيان: "قرر الاتحاد في اجتماعه توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بمناسبة انتهاء فترة عمله بنهاية مشاركته في كأس العالم، كما وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور كوبر، الذي حقق إنجازات لمنتخب البلاد بتأهله إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد 3 دورات متتالية لم يتمكن خلالها المنتخب الوطني من بلوغ النهائيات الإفريقية، فضلا عن قيادته المنتخب الوطني للوصول إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما".

وأوضح البيان أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحافيا موسعا ظهر الأربعاء "للإجابة عن التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم".

وخسر المنتخب المصري مبارياته الثلاث في المونديال، أمام أوروغواي بهدف نظيف، ثم أمام روسيا 1-3، وأخيرا أمام السعودية بنتيجة 1-2.