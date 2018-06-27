ضبط رجل أعمال مصري يزرع المخدرات بحديقة فيلته

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل أعمال، يقوم بزراعة المخدرات في حديقة فيلته بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة ويبيعها لعملائه.

وتلقت إدارة مباحث مكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام صاحب فيلا بزراعة مخدر الماريجوانا داخل حديقة فيلته، وبيعها بعد ذلك لعملائه، وأثتبت التحريات صحة المعلومات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للفيلا، وتم ضبط نباتات الماريجوانا مزروعة بالحديقة، كما تم ضبط بذور أخرى كان ينوى صاحبها زراعتها.

وتبين أن صاحب الفيلا وهو رجل أعمال يستورد بذور الماريجوانا عن طريق التهريب، ثم يقوم بزراعتها في فيلته الخاصة للابتعاد عن أعين رجال الأمن، وبيعها بعد نضجها لعملائه.

تمت إحالة المتهم إلى نيابة القاهرة الجديدة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.