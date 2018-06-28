إعادة لاعب أساء لمصر أمام زميله التركي بدورة المتوسط

قررت بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط التي تقام في تركيا حاليا، ترحيل لاعب تنس الطاولة عمر عصر إلى القاهرة، عقابا له على إساءته لبلاده خلال المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء.

وقررت البعثة إيقاف اللاعب بناء على توصية مقدمة من محمد نور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإداري الفريق بالدورة، بسبب ما بدر منه أثناء مباراته مع لاعب تركي، حيث تفوه بعبارات مسيئة لمصر، معربا عن عدم رغبته في تمثيل مصر بأسلوب وكلمات غير لائقة أمام اللاعب التركي.

وقالت إدارة البعثة في بيان لها، إن تمثيل مصر شرف ليس قبله أو بعده شرف، وعلى من لا يفهم ذلك أن يتحمل عاقبة إساءته للوطن، مضيفة أنه تقرر إبلاغ اللجنة المنظمة بعدم استكمال اللاعب باقي مبارياته في البطولة.

يذكر أن اللاعب هو المصنف الأول على البطولة وحامل لقب البطولة السابقة في مسابقة فردى الرجال.