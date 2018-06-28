الأول على الدبلومات الفنية بمصر.. طالب عمره 53 عاماً

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري، اليوم الخميس، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات و5 سنوات.

وكشف الوزير عن مفاجأة، حيث أكد أن الطالب الأول على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية عمره 53 عاما، وتقدم للامتحان من الخارج فئة عمال.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم في مقر وزارة التعليم لإعلان النتيجة، أن الطالب الأول على الدبلومات الفنية هو أحمد محمد المليجي إبراهيم، يبلغ من العمر 53 عاما، وتقدم للامتحان بمدرسة شبرا الثانوية الفندقية بالقاهرة بروض الفرج، قسم فندقة، نظام 3 سنوات، وحصل على مجموع 335 من 570 بنسبة بلغت 93%.

وأبدى الوزير المصري إعجابه الشديد بالطالب، مؤكدا أنه قدم نموذجا للإرادة والعزيمة، وحب التعلم، وعدم اليأس والرغبة في التعليم المستمر مهما تقدم به العمر.