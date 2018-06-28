عباس كامل رئيساً للمخابرات المصرية 

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء عباس كامل، رئيسا للمخابرات العامة المصرية.

يأتي القرار بعد تكليف السيسي اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء خالد فوزي في 18 يناير الماضي.

وكانت مصادر مصرية قد ذكرت أن اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات المصرية السابق يعاني من وعكة صحية خضع على إثرها للعلاج وتقرر وقتها تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات، لحين تعيين رئيس جديد للجهاز.

وكان اللواء عباس كامل يشغل مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عمله في المخابرات الحربية مروراً بمنصبه في وزارة الدفاع وحتى توليه رئاسة الجمهورية.