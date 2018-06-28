جريمة ترعب المصريين.. رجل وطفل في براميل مخللات

تعكف أجهزة الأمن المصرية على كشف ملابسات جريمة بشعة وقعت أحداثها في منطقة روض الفرج شمال العاصمة القاهرة وأثارت الرعب في المنطقة.

وتلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغاً بالعثور على جثتين لرجل يبدو أنه في العقد الخامس من العمر، وطفل في العقد الثاني، داخل براميل "طرشي" في معمل لتصنيع المخللات بالمنطقة.

وتبذل أجهزة الأمن جهوداً مكثفة لكشف غموض الحادث، ودوافع الجريمة، وتحديد هوية الضحيتين، خاصة أن ملامح جثتيهما مشوهة، ما يرجح أن الحادث وقع منذ فترة، ما أدى للتشوه تحت تأثير الأملاح الشديدة في براميل "الطرشي".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتشريح الجثتين، وطالبت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.