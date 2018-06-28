مصرع 6 عناصر إخوانية تورطوا في محاولة اغتيال مسؤول أمني

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 6 من عناصر حركة حسم الإخوانية تورطوا في تنفيذ تفجير الإسكندرية الذي استهدف مدير الأمن السابق للمحافظة في 24 مارس الماضي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، إن معلومات أجهزتها لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق، أوضحت تورط بؤرة من عناصر ما تسمى حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان، في تنفيذ الحادث، مضيفة أنه على الفور تمت مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.

وذكرت الداخلية المصرية أن الخطة الأمنية الموضوعة لتتبع وملاحقة باقي كوادر البؤرة الإرهابية وتضييق الخناق عليهم وصولاً لضبطهم، أسفرت عن تحديد أحد العناصر المنفذة، ويدعى معتز مصطفى حسن كامل عبدالله، واختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وباستهدافها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبطه، والعثور بحوزته على طبنجة عيار 9 مم وكمية من الطلقات و2 مفجر عبوات ناسفة وكمية من المواد التي تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة وأدوات للتنكر.

وأشارت نتائج الفحص والمعلومات إلى انتماء المتهم لحركة حسم الإخوانية، وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017 لتلقي دورات تدريبية في مجال استخدام الأسلحة المختلفة، وتصنيع العبوات المتفجرة، كما شارك عقب عودته للبلاد في رصد عدد من الأهداف الهامة والحيوية بالمحافظة، ومن بينها موكب مدير أمن الإسكندرية السابق.

وأكدت نتائج البحث والتحري عن قيام المتهم بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة في الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الروماني عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة.

وكشفت الداخلية المصرية أن عمليات التتبع أسفرت عن استخدام باقي عناصر البؤرة شققا سكنية بمحافظة أسيوط وكرا لاختبائهم، حيث تمت مداهمتها، وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، ما أسفر عن مصرع 4 عناصر وعثر بحوزتهم على 2 بندقية آلية، و2 طبنجة، وعبوة ناسفة.

وقالت الوزارة إن الجهود نجحت فى ضبط القيادي الإخوانى بحركة حسم ويدعى باسم محمد إبراهيم جاد، الذي تولى تدبير السيارة المستخدمة في الحادث، واستغلالها في نقل المواد المتفجرة والأسلحة، وتسليهما لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية في إطار الإعداد لتنفيذ الحادث.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وجارٍ مواصلة الجهود لضبط باقي عناصر البؤرة.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية مارس الماضي، مستهدفة موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجداً بالموكب.

وأسفر الحادث الذي وقع قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين.