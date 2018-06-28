وفاة الفنان المصري مدحت مرسي بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنان المصري، مدحت مرسي، ظهر الخميس عن عمر يناهز الـ 68، وذلك بعد صراع لم يستمر طويلا مع المرض.

ذلك الأمر الذي أعلنه نجله المخرج أحمد مدحت من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن يشيع الجثمان ظهر الجمعة من مسجد الفاروق بمنطقة المعادي بالقاهرة.

مدحت مرسي الذي ولد بمحافظة البحيرة، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، شارك في عدد من الأفلام أبرزها "المرأة الحديدية" و"الطريق إلى إيلات" و"اتنين على الطريق".

كما كانت له مشاركات في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها "اللقاء الثاني" و "دهشة" و "عرفة البحر"، ويعد مسلسل "اختفاء" الذي عرض في شهر رمضان الماضي هو الأخير في مسيرة الراحل.