شاهد.. جمهور محمد صلاح يرحب به ويتسبب بأزمة مرور

احتشد مئات المصريين أمام فيلا #محمد_صلاح، اللاعب المحترف بصفوف فريق #ليفربول الإنجليزي، بمنطقة مدينتي شرق القاهرة، متسببين بإيقاف حركة المرور.

وتجمعت أعداد كبيرة من المصريين أمام فيلا صلاح، وظلوا يهتفون له، معلنين تأييدهم ومساندتهم له، ومعربين عن فخرهم به.

وقابل اللاعب ذلك بالنزول إليهم لتحيتهم والتقاط الصور معهم، وانضمت إليهم أعداد أخرى حملوا الورود والشموع.

وتسببت التظاهرة في توقف حركة المرور بالشارع، وازدحامه بالسيارات المتوقفة، الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات الأمن التي وصلت للمنطقة، وطالبتهم بالانصراف حرصاً على راحة اللاعب واحتراماً لخصوصيته، ومنعاً لتوقف حركة المرور وتعطل مصالح المارة.

وكان محمد صلاح قد عاد إلى مصر، الثلاثاء، مع بعثة المنتخب قادماً من روسيا، وظهر عقب عودته في مطعم وكافيه بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

ونشر مطعم مصري بمنطقة القطامية، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل، صوراً لصلاح وهو يجلس بداخله لتناول العشاء، وكتب يقول: "مرحباً بعودتك من روسيا، كان من الرائع أن نستقبلك مجدداً، أنت ما زلت وستظل دائماً فخر مصر والعالم العربي، ودائماً ستحظى بكامل مساندتنا".

والتقط رواد المطعم صوراً تذكارية مع صلاح، معبرين له عن مساندتهم الكاملة له عقب تعافيه من إصابته.

وعقب تناوله العشاء، توجه اللاعب للجلوس في كافيه مجاور، حيث التقط رواده صوراً تذكارية معه، ونشر الكافيه صور صلاح مرحباً بزيارته.

ومن المقرر أن يتوجه محمد صلاح إلى بلدته ومسقط رأسه قرية نجريج بمحافظة الغربية شمال مصر، لزيارة عائلته وحضور حفل خطوبة شقيقه، ثم يتوجه لقضاء فترة استجمام بالإسكندرية، قبل أن يعود لإنجلترا وصفوف فريق ليفربول ليشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد.