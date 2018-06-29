صورة بشعة.. هل الإنسانية وراء جثة برميل المخللات بمصر؟

حصلت "العربية.نت" على صور بشعة لجثة الرجل ضحية جريمة براميل المخللات في مصر، تكشف بشاعة الحادث الذي ما زال يثير رعب المصريين.

تفاصيل الحادث يرويها أحمد نصر الدين، شقيق الرجل الضحية، ويقول إنهم فوجئوا باختفاء وغياب شقيقه لمدة يومين، وعلى الفور بحثوا عنه في موقع عمله بمعمل المخللات بمنطقة روض الفرج، وهناك اكتشفوا الحادث البشع.

وأضاف أنه ومعه مجموعة من الأشخاص حاولوا انتشال الجثة من البرميل الذي يبلغ طوله 6 أمتار، ولكن باءت محاولتهم بالفشل، مشيرا إلى أنه أبلغ النيابة بالواقعة، وقررت استخدام معدات كهربائية لتكسير البرميل وانتشال الجثة.

وقال شقيق الضحية إنه بعد تحطيم البرميل فوجئوا بجثة أخرى للطفل البالغ من العمر 13 عاما غارقة في القاع، ومن خلال ما شهدناه من صور الجثث تخيلنا ما حدث.

خلع الملابس

وذكر أن سيناريو الحادث هو أن الطفل حاول تنظيف البرميل من أعلى فسقط فيه، وحاول شقيقه إنقاذه، لكن لنقص الأوكسجين في برميل المخللات، ورائحة المخلل، خارت قواه، وسقط وراء الطفل، وطافت جثته بعد ساعات من وفاته.

ونفى شقيق الضحية تعاطي شقيقه للمخدرات، مؤكدا أنه يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة، ومتزوج ولديه 3 بنات.

وحول سر العثور على جثة شقيقه عارية من الجزء العلوي قال أحمد نصر الدين، من الطبيعي أن يقوم شقيقه بخلع ملابسه للنزول في مياه البرميل، وإنقاذ الطفل ولكنه فشل، وراح ضحية إنسانيته.

وكانت الجريمة التي أثارت فزع ورعب سكان المنطقة، قد بدأت تفاصيلها تتوالى.

ووفقا للتحقيقات، فإن صاحب المعمل أرسل الضحيتين، وهما رجل يبلغ من العمر 46 عاما، وطفل يبلغ من العمر 13 عاما، لتنظيف المحل في الثانية ظهرا، في يوم وقوع الحادث، ثم لاحظ تأخرهما، فأرسل إليهما أحد العمال لاستطلاع الأمر.

وقال صاحب المعمل إن العامل وفور دخوله المعمل، اكتشف الجريمة المروعة، حيث وجد جثة الرجل طافية في برميل المخلل، وعلى الفور استغاث بالمارة الذين ساعدوا في انتشالها ليكتشفوا جميعا جثة الطفل غارقة في الأسفل.

ملامح مشوهة



أقوال شهود العيان كشفت أن الجثتين ملامحهما مشوهة، ما رجح أن الحادث وقع منذ أيام وليس مجرد ساعات، ووجود الجثتين في البرميل أدى للتشوه تحت تأثير الأملاح الشديدة.

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغاً بالعثور على جثتين لرجل في العقد الخامس من العمر، وطفل في العقد الثاني داخل براميل "مخلل" في معمل لتصنيع المخللات بالمنطقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتشريح الجثتين، وطالبت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.