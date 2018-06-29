سقط وسط الملعب.. وفاة لاعب مصري خلال مباراة كرة قدم

توفي اللاعب المصري محمد فاروق بنزيما، الجمعة، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم الودية.

وفوجئ الحاضرون لإحدى المباريات الودية بقرية أبا البلد التابعة لمحافظة المنيا جنوب #مصر، ومسقط رأس اللاعب بسقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب، ثم اكتشفوا أنه فارق الحياة.

وتبين إصابة اللاعب بأزمة قلبية، أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية، ومن ثم وفاته.

محمد فاروق البالغ من العمر 33 عاما، وشهرته بنزيما نسبة لتقارب الشبه بينه وبين اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، لعب لأندية الاتحاد السكندري، وحرس الحدود والمنصورة والشمس، ويلعب حاليا في نادي سيدي سالم بكفر الشيخ.

ومن المقرر أن تشيع جنازة اللاعب صباح السبت بقريته بمحافظة المنيا.