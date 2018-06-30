سلم كهربائي يلتهم يد طفل مصري.. والحكومة تتهم الأم

تعرض طفل مصري يبلغ من العمر 9 سنوات لإصابات خطيرة في يده وذراعه بعد أن التهمهما سلم كهربائي بطريقة مفاجئة، فيما اتهمت الحكومة والدة الطفل بالتسبب في الواقعة.

ومساء الخميس الماضي، تعرض طفل يدعى محمود كان برفقة والدته لحادث بشع بمنطقة أرض اللواء بشارع السودان في الجيزة، حيث تعطل سلم كهربائي كان يسير عليه مع والدته لعطل مفاجئ، ولسوء الحظ كان الطفل يستند إليه، فحشرت يده وذراعه، والتهم السلم أجزاء منهما.

وعلى الفور توجهت أسرة الطفل إلى مستشفى بالمنطقة، وأجرى الأطباء الإسعافات اللازمة، لكن أخبروهم أن يد الطفل مهددة بالشلل، لصعوبة الحادث وتأثر بعض الشرايين والأعصاب الرئيسية.

من جانبها، كشفت محافظة الجيزة حقيقة وسبب إصابة الطفل، متهمة الأم بالتسبب في الواقعة.

وقالت المحافظة في بيان رسمي، إن إهمال الأم أثناء صعود السلم الكهربائي وتركها طفلها، أدى إلى الإصابة، مضيفة أن السلم لا يوجد به خلل، ويعمل بصورة طبيعية.

وقالت المحافظة إنه بمجرد حدوث الواقعة كلف اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، بإعداد تقرير عن الواقعة ومدى صحتها.

وتبين، وفق ما ذكرته المحافظة، ومن خلال شهادة الشهود والمواطنين والباعة المتواجدين بالمنطقة، أن الطفل (9 سنوات) كان بصحبة والدته عند صعود السلم من جهة شارع السودان باتجاه أرض اللواء، وكانت السيدة تقف على السلم ويتبعها طفلها الذي كان جالسا.

وأضافت أنه في نهاية السلم تتساوى الدرجات لتصبح مهيأة للخروج، إلا أن الأم عبرت بمفردها وتركت طفلها وراءها فسقط على يده اليمنى، وارتكز عليها، ما أدى إلى جرحها.

وتابعت المحافظة أن إهمال الأم وخوفها من تحمل المسؤولية، جعلها تدعي أن الطفل أصيب بسبب خلل في السلم الكهربائي، وهو ما نفاه شهود العيان، مؤكدة أن السلم يعمل بحالة جيدة وطبيعية ولا يوجد به أي خلل.