بسبب سيارة طائشة.. مصرع عروسين مصريين قبل عرسهما بلحظات

لقي عروسان مصريان مصرعيهما، قبل لحظات من بدء زفافهما، في محافظة بني سويف جنوب مصر.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن بني سويف بلاغاً بوقوع حادث تصادم في قرية بليفيا بمدينة بني سويف، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وتبيّن من التحريات أن عروسين كانا يستقلان السيارة في طريقهما لقاعة الاحتفالات بقريتهما بليفيا لبدء حفل زفافهما، وكان بصحبتهما طفلة صغيرة وقائد السيارة. وصدمتهم سيارة مسرعة قادمة من الاتجاه المقابل، فدفعت بهما وبسيارتهما على جانب الطريق، بينما فر قائدها هاربا.

وكشفت التحقيقات أن العروسين اللذين لقيا حتفهما في الحادث هما إسلام سيد محمد (26 عاماً) وإيمان محمد أحمد (19 عاماً)، بعد إصابتهما بنزيف في المخ، فيما أصيبت الطفلة وقائد السيارة بإصابات خطيرة، وتم نقلهما للمستشفى.

واتشحت قرية العروسين بالسواد، وانطلقت الصرخات بدل الزغاريد، وتم تشييعهما وسط أجواء من الحزن والتأثر الشديد.

من جانبها، قررت النيابة التصريح بدفن الجثتين فوراً، وأمرت المباحث بسرعة القبض على قائد السيارة الهارب.