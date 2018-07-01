مصر تمنع رئيس وزراء السودان الأسبق من دخول أراضيها

منعت السلطات المصرية، اليوم الأحد، #الصادق_المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق ورئيس #حزب_الأمة_السوداني المعارض من دخول أراضيها.

وذكرت مصادر مصرية أن الصادق المهدي كان قادما من العاصمة الألمانية برلين لـ #مصر، وبصحبته محمد زكي سكرتيره الإعلامي، لكن السلطات سمحت لسكرتيره بالدخول وطلبت من الصادق المهدي مغادرة البلاد.

ورفضت المصادر المصرية الكشف عن أسباب المنع، لكن مصادر سودانية كشفت أن الصادق المهدي كان قادما من برلين التي توجه إليها للمشاركة في اجتماعات للمعارضة السودانية لبحث ما سمي بمسارات الأزمة السودانية، وشارك فيها المهدي كرئيس لتحالف نداء السودان المعارض للنظام الحاكم في الخرطوم .

وذكرت المصادر السودانية أن الصادق المهدي والوفد المرافق له توجه إلى العاصمة البريطانية لندن بعد منعه من دخول مصر.