مصر.. قتيل ومصابون بهجوم أفاعي والسلطات تتدخل ببيض سام

تعرضت #قرية_مصرية لهجوم مفاجئ من #أفاعي وثعابين غريبة، أدت إلى وفاة مواطن وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان ومواطنون بقرية منية السعيد التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة شمال #مصر، إن قريتهم تعرضت لهجوم مفاجئ من أفاعي و #ثعابين غريبة، اقتحمت منازلهم وحقولهم، وأدت لمصرع مواطن يدعى صبري سعيد بدوي، وإصابة آخرين بالتسمم ، بعد تعرضهم للدغات منها، مضيفين أنه تمت معالجة المصابين بسرعة، قبل انتشار السم في أجسادهم.

وأكد مواطنو القرية أنهم لا يعلمون سبب الانتشار المفاجئ للثعابين والأفاعي، مطالبين بسرعة توفير الأمصال اللازمة لحمايتهم وأسرهم.

من جانبها واجهت السلطات المصرية الكارثة بالبيض السام، حيث وفرت محافظة البحيرة ٥ آلاف بيضة، وتم حقنها بالسم، لتتغذى عليها الثعابين والأفاعي وتقتلها.

ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمواجهة المشكلة.

وصرح جمال أبو الفضل المستشار الإعلامي والفني للمحافظة أنه تم شراء 5000 بيضة وحقنها بمادة سامة لمواجهة الثعابين، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من المسح الشامل للأماكن المحتمل أن تكون أوكارا تختفي فيها تلك الثعابين، ووضع البيض بها.

وقال إنه سيتم توعية الأهالي وتحذيرهم لتوخي الحيطة والحظر، وعدم تعرضهم للبيض السام خوفاً على سلامتهم.

وأشار أبو الفضل إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى المحمودية المركزي لمواجهة الأزمة، وكذلك التنسيق مع مركز السموم بكلية الطب بالإسكندرية لاستقبال أية حالات تتعرض للتسمم نتيجة للدغ الثعابين.