بعد إخفاق المونديال.. مصر تبدأ تحقيقاً مع اتحاد الكرة

بدأت لجنة حكومية مصرية، صباح الاثنين، التحقيق في أعمال اتحاد الكرة، وذلك بعد إخفاق المنتخب المصري في #مونديال_روسيا.

وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان صحافي لها، الاثنين، إن لجنة مشكّلة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتعاون مع لجنة مع الوزارة، سيبدآن اليوم مراجعة أعمال اتحاد كرة القدم.

وتم تشكيل اللجنة على أعلى مستوى، حيث تضم في عضويتها مجموعة من قيادات الوزارة، وبمشاركة الجهات الرقابية لإجراء مراجعة أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة الماضية، وفق الوزارة.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من قرار للبرلمان المصري بإجراء تحقيق في هزائم المنتخب لمبارياته الثلاث في مونديال روسيا والمخالفات التي شابت بعثته هناك.

وقررت لجنة الشباب بمجلس النواب المصري التحقيق في مخالفات اتحاد الكرة، ومنها تصريحات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مجدي عبد الغني، وتهديده مسؤولي الاتحاد بكشف المستور، بعد استبعاده من رئاسة بعثة المنتخب بروسيا، كما سيتم التحقيق في إقامة معسكر المنتخب بمدينة غروزني، التي تبعد عن مكان إقامة المباريات، الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبين أثناء أدائهم للمباريات، نظراً لبعد المسافة، في حين أقامت بقية المنتخبات العربية معسكراتها بالقرب من أماكن مبارياتها.

كذلك قررت اللجنة التحقيق في السماح باختراق معسكر المنتخب – قبل خوص مباراة روسيا – من جانب مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال، وسط غياب تام من مسؤولي بعثة المنتخب، الأمر الذي أفقد اللاعبين تركيزهم خلال المباراة.

وكان المنتخب المصري قد خرج من الدور الأول لمونديال روسيا بعد تلقيه 3 هزائم متتالية، مما أغضب جماهيره التي كانت تعقد عليه آمالاً كبيرة في الوصول للأدوار التالية.