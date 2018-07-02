جدل بسبب تغريدة غامضة لمحمد صلاح بالإنجليزية

أثارت تغريدة جديدة للاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي جدلا كبيرا.

وقال اللاعب في تغريدة كتبها، الأحد، بالإنجليزية "البعض يعتقد أن الأمر انتهى.. الأمر لم ينته بعد.. يجب أن يكون هناك تغيير"، ولم يوضح اللاعب أي تغيير يقصد.

وفسر المتابعون أن اللاعب يطلب تغييرا في منظومة الكرة المصرية توفر مناخا أفضل للنجاح، وتعوض الإخفاق الذي حدث للمنتخب المصري في مونديال روسيا، خاصة أن اتحاد الكرة قرر رحيل الجهاز الفني بقيادة هيكتور #كوبر وهو تغيير لا يكفي، بحسب المتابعين للاعب.

وأكد المتابعون أن الحالة النفسية والمزاجية لصلاح ساءت كثيرا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما فسره البعض بسبب ما حدث لمعسكر المنتخب في روسيا، والجدل واللغط الذي صاحب معسكر الفريق هناك، من الإقامة في #الشيشان، وزيارة الفنانين، وتكريم الرئيس الشيشاني للبعثة ومنهم صلاح، الأمر، الذي أدى لهجوم إعلامي على اللاعب.

يشار إلى أن صلاح يقضي عطلته الآن في بيروت، قبل أن يعود للقاهرة لحضور حفل خطوبة شقيقه، ليغادر بعدها إلى إنجلترا للمشاركة في فترة إعداد فريقه ليفربول للموسم الجديد.