شاهد ما قاله محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول

أعرب اللاعب #محمد_صلاح نجم المنتخب المصري عن سعادته، بتجديد تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي بعقد طويل الأجل.

ونشرت صفحة #ليفربول الرسمية على موقع "تويتر" فيديو ظهر فيه محمد صلاح للمرة الأولى عقب تجديد تعاقده، قال فيه إنه سعيد جدا بتجديد تعاقده مع الفريق، وإن موسمه الأول في ليفربول كان موسما لا يصدق بالنسبة له ولعائلته.

وأضاف: أود أن أشكر كل شخص في ليفربول كان يدعمنا دائما، لتحقيق الكثير من الإنجازات معا.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن تجديد تعاقد محمد صلاح لمدة مفتوحة، فيما ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن العقد لمدة 5 سنوات.

وأوردت الصفحة أن تجديد نادي ليفربول لعقد محمد صلاح لم يشكل مفاجأة بالنسبة للكثير من الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير ليفربول بصفة خاصة، في ظل رغبة ليفربول في مضاعفة راتب نجم #المنتخب_المصري، كمكافأة له على المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع الفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي، وإقناعه بالبقاء ضمن صفوف الفريق.

وذكرت أن تجديد التعاقد مع صلاح قضى على محاولات العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، وأبرزها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يشار إلى أن صلاح يقضي عطلته الآن في بيروت، حيث سيتوجه بعدها إلى مصر لحضور حفل خطوبة شقيقه، ثم يتوجه بعدها لإنجلترا للمشاركة في فترة إعداد فريقه ليفربول للموسم الجديد.