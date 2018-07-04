سعودي يروي للعربية.نت: هكذا فاجأني سائق مصري بطعنة سكين

تعرض مواطن سعودي للطعن والسرقة بالإكراه في #مصر، من جانب سائق تاكسي، حيث استولى على ما بحوزته من أموال وفر هاربا.

وقال المواطن السعودي (د. م. م) لـ"العربية.نت"، إنه استقل مع زوجته تاكسي من أحد الفنادق بمنطقة الهرم جنوب القاهرة للذهاب لمستشفى السلام الدولي، حيث كانت زوجته تعاني من وعكة صحية، وفوجئ بسائق التاكسي يتخذ طريقا آخر غير الطريق المعتاد للذهاب للمستشفى، وتوقف خلال سيره، ثم أخرج سكينا وهدده به طالبا منه تسليمه كل متعلقاته.

وأضاف أنه رفض الاستجابة لطلب السائق، ففوجئ به يشهر سكينا ويطعنه في يده، وعلى الفور وحرصا على سلامته وسلامة زوجته أخرج له كل الأموال التي بحوزته، وقيمتها 200 ريال سعودي، حيث استولى عليها وفر هاربا.

وقال المواطن السعودي إنه تمكن من التقاط رقم السيارة، وتبين له أنه في طريق المنصورية، وسار مع زوجته حتى وصل لارتكاز أمني بالمنطقة، وروى لأفراده الواقعة وطالبوه بتحرير محضر رسمي.

وكشف أنه التقى المسؤولين في مديرية أمن الجيزة، وقاموا بعمل الإجراءات اللازمة، بعد أن أبلغهم برقم السيارة ومواصفاتها، ومواصفات السائق، كما أحالوه لقسم الهرم، حيث ذهبت معه قوة أمنية لمحطة وقود تزود بها السائق بالوقود خلال اصطحابه لهما.

وقال إن المسؤولين بمحطة الوقود قاموا بتفريغ الكاميرات، وأشار لهم من خلال التفريغ إلى السيارة والسائق، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته واسمه وكل بيانات ومعلومات السيارة.

وذكر المواطن السعودي أنه كان مرتبطا بموعد العودة لبلاده، لذا أبلغ السفارة السعودية بكافة التفاصيل ورقم البلاغ وما تم التوصل إليه، وأبلغوه بمتابعة القضية حتى الوصول للجاني والقبض عليه.