شاهد.. لحظة انهيار عقارين في القاهرة

تداول مغردون مصريون فيديو للحظة انهيار عقارين بمنطقة الساحل شمال العاصمة المصرية القاهرة والذي وقع الاثنين الماضي.

وكشف الفيديو ميل العقارين ثم سقوطهما مباشرة، بسبب وجود أعمال حفر لبناء عقار مجاور، فيما أكد أهالي المنطقة أن العقارين المنهارين يبلغ عمرهما 100 عام.

وقررت السلطات المصرية انتداب لجنة هندسية لمعاينة المنطقة، والمنازل المتواجدة بها، وبيان ما إذا كانت هناك عقارات أخرى آيلة للسقوط.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بسقوط عقار بمنطقة الساحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، ونجحت قوات الإنقاذ في العثور على جثة تحت الأنقاض لرجل مسن.

وتبين أن الرجل المسن يعيش بمفرده، فيما قال السكان إنه عاد لمنزله من العمل في الثامنة صباحا وخلد للنوم، ويبدو أنه كان نائما وقت انهيار العقار.

من جانبه، قرر رئيس حي الساحل استمرار أعمال رفع أنقاض العقارين المنهارين، مشيرا إلى أن الأسر المتضررة تمكنت من الفرار قبل انهيار العقارين، وسيتم تسكينهم في شقق خاصة بمدينة بدر شرق القاهرة.