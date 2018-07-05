مصر.. السجن المؤبد لمستشار مرسي و13 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد على عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس السابق محمد مرسي و13 متهما آخرين بعد إدانتهم بعدة تهم في قضية معروفة إعلاميا باسم "قضية اللجان النوعية".

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم تشكيل لجنة للعمليات النوعية بمحافظة الجيزة وقطع الطرق واستخدام الأسلحة النارية لترهيب المواطنين وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، وحيازة مفرقعات ومنشورات تحريضية، وتلقي تدريبات على تصنيع المتفجرات.

كما أدانتهم المحكمة بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وعاقبت المحكمة اليوم ستة متهمين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15عاما، ومتهما واحدا حضوريا بالسجن المشدد لعشر سنوات.

ومن بين الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن المؤبد ثمانية متهمين كانوا يحاكمون غيابيا.

وحكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.