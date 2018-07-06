كيف رد صاحب الكتاب الذي حاول محمد صلاح إخفاءه عن محبيه؟

بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فضولا لمعرفة عنوان الكتاب الذي كان اللاعب المصري #محمد_صلاح، يقرأه خلال رحلة عودته من بيروت برفقة أسرته بعد قضاء عطلة هناك، والذي تبين لاحقا أنه يحمل عنوان " #فن_اللامبالاة " للكاتب الأميركي الشاب، #مارك_مانسون، غرد الأخير عن الموضوع.

وقال الكاتب الأميركي الشاب في تغريدة له على حسابه بتويتر" الكثير من الحب لمو صلاح . استمتع" .



وصدر كتاب مارك مانسون حديثاً ويرسم ضمن فصوله معالم الطريق لحياة سعيدة وإيجابية، ويقدم دليلاً استرشادياً للتعامل مع البشر بإيجابياتهم وسلبياتهم.

وأثارت صورة التقطت لصلاح خلال رحلة عودته من بيروت وهو يمسك بكتاب يقرأه فضول محبيه، ذلك أن الصورة لم تكشف اسم الكتاب ولا غلافه، وهو الأمر الذي دفع المصريين للبحث عن هذا الكتاب متسائلين عن سبب محاولة صلاح إخفاءه؟

ويقدم الكتاب نصائح للوصول إلى النجاح والحفاظ عليه، ومواجهة الحقائق الموجعة والتغلب عليها، مطالبا بالتفكير الإيجابي للوصول إلى حياة سعيدة ثرية.

وأعاد الكتاب حديث المصريين مجددا عن المشكلات التي تعرض لها محمد صلاح مؤخرا، سواء مع اتحاد الكرة المصري بسبب عقد الرعاية، وكذلك المشكلات التي صاحبت بعثة المنتخب في روسيا، وكذلك المشكلة الخاصة بمقابلة الرئيس الشيشاني، وهو ما جعلهم يعتقدون أن نجمهم المحبوب، بحث عن ما يرشده للتغلب على مشكلاته ومواجهتها، فوجد ضالته في هذا الكتاب.