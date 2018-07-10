إحالة نجل الفنان المصري قاتل أسرته شنقاً إلى الجنايات

أحالت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، صلاح المرسي أبو العباس نجل الفنان المصري الراحل المرسي أبو العباس، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل أسرته شنقا.

ووجهت النيابة لنجل الفنان الراحل المتهم تهمة القتل العمد، لكل من زوجته وابنتيه جنة الله وحبيبة خلال مباراة مصر وروسيا التي جرت قبل 3 أسابيع.

وكشف نجل الفنان الراحل في التحقيقات أنه يعاني من مرض نفسي يعالج منه منذ 6 سنوات، وخسر الكثير من أمواله في البورصة، وأصيب بحالة اكتئاب شديدة، مضيفاً أنه خشي على أسرته من الفقر بعد خسارته لأمواله فقرر قتلهم.

وذكر الأب أنه قرر التخلص من أسرته في يوم مباراة مصر وروسيا لانشغال الجميع بالمباراة، وخطط لجريمته، مستغلا حالة الهدوء التي كانت فيها المنطقة، ثم نفذ جريمته بالتخلص من زوجته أولا، حيث قاومته بعنف، وهو ما ترك خدوشا على يديه.

وقال إنه دخل غرفة طفلتيه بعد التخلص من زوجته، وكتم صوتيهما وخنقهما دون مقاومة، وبعد ذلك توجه لدورة المياه للاستحمام، وارتدى ملابسه وتوجه لمشاهدة ما تبقى من مباراة مصر وروسيا مع أصدقائه على المقهى.

وأضاف الأب المتهم أنه ادعى سرقة أموال من حقيبته لإبعاد الشبهات عنه ولتضليل رجال الأمن وإيهامهم أن الحادث وقع بدافع السرقة.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على ربة منزل تبلغ من العمر 38 عاما، وابنتيها 14 سنة، و12سنة، مقتولات شنقا داخل شقتهن بشارع العشرين التابع لدائرة القسم.

وبالمعاينة تبين أن الأم وتدعى هبة قتلت عن طريق شنقها بإيشارب نسائي، كما قتلت ابنتها الكبرى شنقا بسلك تلفون، وابنتها الصغرى حبيبة شنقا بكيس وسادة.