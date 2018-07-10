الطب الشرعي المصري يكشف سبب وفاة "أطفال أكياس القمامة"

كشف تقرير مبدئي للطب الشرعي في مصر حول حادث جثث الأطفال الثلاثة التي عُثر عليها، اليوم الثلاثاء، بأكياس قمامة بالمريوطية جنوب القاهرة، سبب وفاتهم.

وذكر التقرير أن الأطفال الثلاثة توفوا حرقا واختناقاً، مؤكداً أن أعضاءهم الداخلية لم تنتزع منهم.

وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة أعمارهم هي عام ونصف، وعامان، و5 أعوام، وتم أخذ عينات من جثثهم لتحليلها، مؤكداً أن ألسنة اللهب وصلت لأجساد الأطفال، وهو ما أدى لسواد بشرتهم واختناقهم.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد عثرت في محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، على جثث 3 أطفال داخل أكياس قمامة، ملقاة بجانب الطريق بجوار فندق بمنطقة المريوطية.

وبدأت أجهزة الأمن في إجراء تحرياتها حول الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة، وبلاغات الفقد المحررة في الآونة الأخيرة، كما قامت برفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن قامت بمعاينة أكياس القمامة، وتبين أن جثث الأطفال تعرضت للنهش من الكلاب.