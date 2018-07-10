صور.. جثث 3 أطفال مصريين ممزقة داخل أكياس قمامة

عثرت أجهزة الأمن المصرية في محافظة الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، على جثث 3 أطفال داخل أكياس قمامة، ملقاة بجانب الطريق بجوار فندق بمنطقة المريوطية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بالعثور على جثث لـ 3 أطفال مذبوحين وأجسادهم ممزقة ومنزوع منهم بعض الأعضاء في أكياس سوداء وملقاة على رصيف بجانب سور فندق أسفل كوبري المريوطية.

وانتقل فريق من رجال البحث الجنائي لفحص البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع العثور على الجثث.

وتبين لأجهزة الأمن أن جثث الأطفال الثلاثة بها جروح ذبحية بالرقبة، وبعض الأعضاء الداخلية منزوعة، وأعمارهم لا تتجاوز 4سنوات.

وتباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الأطفال، وتبين أنها في حالة تعفن شديدة، وأمرت النيابة بتشريحها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف حول أسباب الوفاة، كما انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحليل الأدلة في مكان العثور على الجثث.