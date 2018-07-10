فيديو لجثث أطفال بأكياس قمامة بمصر.. هل الضحايا أفارقة؟

كشف فيديو للحظة العثور على جثث 3 أطفال ممزقة وملقاة بأكياس قمامة بمنطقة المريوطية غرب الجيزة بمصر مفارقة غريبة.

وتبين من الفيديو أن الأطفال ذوو بشرة سمراء، وهو ما يرجح أنهم من جنسيات إفريقية، فيما قال مصدر أمني مسؤول إن الجثث عثر عليها ممزقة ومنزوع بعض أعضائها وفي حالة تعفن شديدة.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن أهالي منطقة المريوطية في الهرم جنوب الجيزة، قد لاحظوا انبعاث رائحة كريهة مستمرة منذ أيام، وتزداد كل يوم، وبتتبعها اشتبهوا في أن يكون مصدرها أكياس قمامة ممزقة ملقاة بجوار فيلا مهجورة وبالقرب من فندق سياحي شهير.

وذكر شهود عيان أن قوات الأمن قامت بمعاينة أكياس القمامة، حيث عثر على 3 أكياس كبيرة الحجم، بها بقع دماء وتعرضت للنهش من الكلاب، وبداخلها أشلاء بشرية لأطفال.

جروح بالرقبة وأعضاء منزوعة

وتبين لأجهزة الأمن أن جثث الأطفال الثلاثة بها جروح ذبحية بالرقبة، وبعض الأعضاء الداخلية منزوعة، وأعمارهم لا تتجاوز 4 سنوات.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول موقع الحادث، كما لجأت لكاميرات مراقبة مثبتة في المحال والفنادق القريبة من المكان لتفريغها ومحاولة التوصل من خلالها للجناة.

وقررت النيابة انتداب رجال المعمل الجنائي للبحث عن أدلة في مكان العثور على الجثث يمكن من خلالها التوصل لهوية المتورطين.