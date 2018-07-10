وزير الخارجية المصري: لا توجد مفاوضات مباشرة مع قطر

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري في مقابلة مع مع قناة GTCN الصينية الناطقة باللغة العربية، أنه لا توجد مفاوضات مباشرة مع قطر حاليا، موضحا أنه ليس هناك توقع بأن تعلن قطر عن استعدادها للتعاون مع الدول الأربع وتبدي إرادة سياسية جديدة.

وأضاف شكرى أن الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، سوف تظل على موقفها بمقاطعة قطر إذا استمرت فى سياساتها، أما إذا تغيرت السياسات القطرية وتوقفت عن دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل فى شئونها الداخلية، فسيكون هناك انفراجة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وتابع شكرى قائلا: "إذا استمرت فى رفض التجاوب مع المطالب العربية سوف تظل سياسات الدول الأربع فى احتواء هذه الأضرار من خلال استمرار المقاطعة".