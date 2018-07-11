مصر.. الأمن يقتل 11 إرهابياً في العريش

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، إن قوات الأمن المصرية قتلت 11 "تكفيرياً" في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء استمراراً لحملة تهدف لسحق تنظيم داعش.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تذكر اسمه قوله، إن تبادل إطلاق النار وقع أثناء مداهمة وكر للمتطرفين بمنزل مهجور في العريش.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية "نجحت في استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش".

وأضاف المصدر "عقب تبادل إطلاق النيران، لقي 11 عنصراً تكفيرياً مقتلهم وضبط بحوزتهم ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش، وتم تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا بحوزتهم".

ولم يشر التقرير لسقوط أي قتلى أو مصابين في صفوف قوات الأمن.

وبدأت مصر في شباط/فبراير عملية لسحق عناصر تنظيم داعش الذين يشنون منذ سنوات هجمات على قوات الأمن والمدنيين ما أسفر عن مقتل مئات.