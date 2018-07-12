صور.. 10 قتلى و25 مصابا بحادث سير بمطروح غرب مصر

لقي 10 مصريين مصرعهم وأصيب 25 آخرون في #حادث_سير وقع في طريق #مطروح الدولي غرب #مصر.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن مطروح لـ"العربية.نت " إن حافلة رحلات تابعة لإحدى الشركات السياحية، كان على متنها عاملون وموظفون بمستشفى حكومي بمحافظة المنوفية في طريقها إلى رحلة بمحافظة مطروح، واصطدمت بسيارة نقل عند الكيلو 90 طريق مطروح الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 10 وإصابة 25 آخرين.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن المصابين تراوحت إصاباتهم ما بين كسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وكدمات ونزيف في المخ وتم نقلهم والمتوفين إلى مستشفى الضبعة ورأس الحكمة، مضيفا أن وزيرة الصحة وجهت بنقل الحالات الخطرة لمستشفى شرق الإسكندرية.

وأضاف أن 12 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات.