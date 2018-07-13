مصر.. السيطرة على حريق ضخم بالقرب من مطار القاهرة

أعلن متحدث باسم الجيش المصري أن الانفجار الناجم عن حريق بأحد مخازن الوقود في مصنع للبتروكيماويات خارج مطار القاهرة الدولي ناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

ونشر المتحدث العسكري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نظراً لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في إحدى مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبلس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق".

فيما قال وزير الطيران المدني المصري يونس المصري إن الانفجار الذي حدث بالقرب من مطار القاهرة الدولي وقع خارج محيط المطار.

وكانت وسائل إعلام محلية مصرية عن شهود عيان قد نقلت بسماع دوي انفجار وحريق كبير في محيط مطار القاهرة.

وفِي تطور متصل أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه تم نقل 12 مصابا للمستشفى، مضيفا أن قوات الإطفاء تمكنت من إخماد النيران بخزاني الوقود والسيطرة على الموقف.

وذكرت وسائل الإعلام ببدء السلطات المصرية التحقيق في الحادث لتحديد ملابساته.

وأفادت مراسلة "العربية" في القاهرة بأنه تمت السيطرة على حريق في أحد مصانع البتروكيماويات قرب مطار القاهرة.

فيما قال التلفزيون المصري إن الدفاع المدني سيطر على الحريق بخزان الوقود والذي يتبع شركة خاصة قرب مطار القاهرة.

ودفعت السلطات المصرية بـ 21 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، التي أضاءت سماء مناطق شرق القاهرة ،كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والضحايا الى المستشفيات.

‏وقال مصدر أمني مسؤول أن الانفجار لم يؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة ،ولم يتسبب في إغلاق الملاحة الجوية، نافيا وقوع الانفجار داخل المطار ‫.

وقال مصدر أمني آخر إن انفجارين متتاليين وقعا في مصنع بتروكيمياويات خلف مطار القاهرة وليس داخل أسوار المطار مؤكدا انتظام حركة الهبوط والإقلاع بالمطار .