صور.. عشرات الجرحى بانقلاب قطار في مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انقلاب قطار في منطقة البدرشين جنوب البلاد، فيما أكدت وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 34 شخصا.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي، الجمعة، أن 3 عربات من قطار 986 مكيف القاهرة - قنا سقطت بحوش محطة المرازيق خط القاهره السد العالي، مضيفة أنه على الفور وجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة لرفع العربات.

وقررت وزارة النقل فتح تحقيق عاجل لمعرفة سبب الحادث.

وأعلن الدكتور أحمد محيي، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، وقوع 34 إصابة حتى الآن جراء الحادث.

وأضاف أن 25 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل 17 مصابا إلى مستشفى الهرم، و9 للحوامدية، و8 للبدرشين.