والد أول ثانوية مصر: أخشى من دراسة ابني في الغرب

كشفت أسرة محمد سلامة سلام الطالب الأول على #الثانوية العامة في #مصر حقيقة ما أشيع عن رفضها حصول الابن على منح دراسية من دول غير إسلامية.

وأكدت أسرة الطالب التي تقيم في مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة بدلتا مصر لـ"العربية.نت" أن التصريح الذي تم تداوله على لسان الأب، وقال فيه إنه يرفض منحا تعليمية لدراسة الطب لابنه من دول غير إسلامية، ليس مقصودا به الإساءة لهذه الدول، أو الإشارة لعنصرية أو تعصب ديني، بل خوفا على الابن من مظاهر الحياة الغربية التي تجعله في هذه السن الصغيرة قد ينحرف بعيدا عن دراسته وتركيزه في تحصيل العلم.

وقال سلامة سلام والد الطالب إنه لم يرفض دراسة نجله بالخارج في دول غير إسلامية، لكنه يأمل أن تكون المنح من دول تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا العربية والدينية، لكون الأسرة نشأت في مناخ ملتزم دينيا، مشيرا إلى أن ابنه محمد يحفظ القرآن الكريم كاملا وأحاديث نبوية.

وكشف أحمد شقيق الطالب أن الأسرة ليست منقسمة على أي قرار يتخذه ابنها المتفوق، مضيفا أنها تركت له حرية الاختيار في قبول أو رفض أي منح دراسية تأتيه من أي دولة في العالم سواء إسلامية أو غير إسلامية.

ومن جانبه قال محمد الطالب الأول على الثانوية إنه يتمني دراسة الطب البشري ويحلم بالحصول على أي منح دراسية لدراسة الطب في أميركا أو ألمانيا أو بريطانيا لكونها دولا متقدمة في هذا المجال، مؤكدا أن تصريح والده تم تفسيره بشكل خاطئ ولم يقصد منه الإساءة للدول غير الإسلامية.

وأوضح أن الغرب متقدم في هذا المجال، ويأمل أن يتعلم لديهم ويستفيد من خبراتهم، مضيفا أنه يحلم أن يكون طبيبا في الجيش المصري.

وأضاف أن والدته كانت السبب الرئيسي لتفوقه، حيث كانت تساعده في ظل غياب والده للعمل بالخارج، في تنظيم وقته وتوفير المناخ اللازم والمناسب للمذاكرة واستيعاب الدروس.

وكشف الطالب المتفوق أنه خطط ليكون من الأوائل على الثانوية المصرية، لكنه فوجئ بأنه الأول بعد حصوله على مجموع 409.5 من 410 ، مشيرا إلى أنه يسعى بالفعل للحصول على منحة دراسية، وإذا لم يحالفه الحظ في الحصول عليها، فسيلتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية.