مصري فقد 180 مليون جنيه من حسابه.. وهذا رد البنك

كشف بنك مصري حقيقة ما تردد عن اختلاس مدير أحد فروعه نحو 180 مليون جنيه من حساب أحد العملاء بالإسكندرية وهروبه لدولة خليجية.

وقال #البنك_التجاري_الدولي في بيان صحافي، اليوم السبت، إنه تلقى شكوى من أحد عملائه من قطاع الأفراد، فى أحد فروع مدينة #الإسكندرية، تفيد بوجود تباين في أرصدة حسابه الشخصي.

وأعلن البنك أنه بعد الانتهاء من إجراء تحقيق داخلي شامل، ومراجعة دقيقة لكافة العمليات المصرفية في جميع فروع البنك، تبين أن كافة العمليات المصرفية داخل البنك تمت طبقا للإجراءات والقواعد المصرفية المتبعة، وأن كافة العمليات محل الاعتراض تم فحصها جميعًا، ووجدت سليمة وصحيحة.

وأضاف البنك أن ما أثير من ادعاءات عن استيلاء أحد موظفي البنك على أرصدة من حسابات العميل الشاكي غير صحيح، حيث إن نتائج الفحص أثبتت عدم صحة هذا الادعاء، مشيرا إلى أن جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالمعاملات المعنية تتوافق مع اللوائح الداخلية المنصوص عليها في مواثيق البنك، وإجراءاته التشغيلية،وكذلك التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المركزى المصري.



وكشف البنك أنه سيقوم بإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بنتائج التحقيقات، وإتاحة كافة الوثائق والمستندات للاطلاع عليها وفحصها، والتأكد من أن اعتراضات العميل غير صحيحة.

وقرر البنك مقاضاة كل من نشروا أخبارا كاذبة من شأنها التشهير بسمعته، أو القطاع المصرفي المصري، والتشكيك في مجهودات الدولة للإصلاح الاقتصادي.